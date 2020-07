Blaya Rodrigues decidiu dar voz à condição de figura pública para apelar ao fim dos maus tratos aos animais de estimação.

"Tu aí que deixas o teu cão fechado numa varanda praticamente 24 horas por dia... numa varanda minúscula... imagina que te fecham na casa de banho... tens que mijar, cagar, comer, beber no chão todo mijado e todo cagado... tens que te sentar e deitar no chão todo mijado e cagado. Olhas para a sala e vês a 'tua família' feliz... a brincar, a comer, a ver televisão, e perguntas-te: o que é que eu fiz? Porque estou enfiado numa casa de banho sem espaço? Porque estou eu a deitar-me e sentar-me em cima do meu mijo e do meu coco?", começou por escrever no Instagram.

"Agora imaginem numa varanda minúscula, que para além disto tudo, ainda apanhas com sol e vento frio! Vês os outros cães a passear na rua e outros cães noutras varandas, mas que felizmente voltam para dentro de casa quando querem. Ladras, mas ninguém te abre a porta! Ficas rouco de tanto implorares que queres um pouco de mimo... e quando o fazes ainda te dizem para te calares... PESSOAL!!!! Tratem bem os vossos animais! Os vossos amigos ! Eles são anjos", rematou.

