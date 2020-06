Blaya Rodrigues soma e segue no que à sua carreira musical diz respeito. Esta sexta-feira a cantora lança uma nova música, tema feito em parceria com aquele que era há alguns anos um dos seus ídolos: Anselmo Ralph.

"Há uns 12 anos atrás ouvia Anselmo Ralph a chorar como uma louca... cantava as músicas dele como se não houvesse amanhã! Sexta-feira sai uma música do Mastiksoul com o Anselmo, o Laton e eu. Espero que gostem", escreveu a cantora ao partilhar um teaser do tema nas suas redes sociais.

Eis a publicação:

