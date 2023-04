Vera de Melo, psicóloga e comentadora do programa 'Dois às 10', da TVI, resolveu dar aos seguidores do Instagram ferramentas que os podem auxiliar na difícil missão de fazer escolhas relativas à educação dos filhos.

A psicóloga partilhou três mitos sobre parentalidade "que precisa de conhecer".

"As crianças precisam de ir para a creche para socializarem", é o primeiro tópico.

Segundo Vera Rebelo, "as crianças aprendem a socializar principalmente com os pais" e a forma como interagem com o outro em diferentes contextos poderá infleunciar mais a forma como a criança socializa "do que o tempo passado na creche".

A birras dominam o segundo mito, com a psicóloga a esclarecer que não são apenas as crianças "mal educadas" que as fazem. "Todas as crianças fazem birras, uma mais outras menos".

"As rotinas e regras podem ser estabelecidas quando a criança for mais crescida", é o terceiro e último mito que a comentadora da TVI quis esclarecer.

Clique para o lado na partilha abaixo para perceber a opinião profissional de Vera Rebelo sobre estes mitos.

