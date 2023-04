Morreu aos 91 anos a artista Odete Santiago. A notícia foi confirmada pela Casa do Artista, onde vivia desde 2013.

A instituição homenageou Odete recordando o seu "percurso dedicado à rádio".

"Foi cantora na Emissora Nacional em programas como 'Vozes de Portugal' e 'Portugal a Cantar'; locutora na Rádio Peninsular e Rádio Renascença; atriz em rádio novelas na R.C.P. Foi ainda organista no conjunto musical de Zurita de Oliveira e autora de crónicas e poesia", pode ler-se nas redes sociais da Casa do Artista, onde amigos e admiradores deixaram as suas palavras de carinho.

Eis abaixo a partilha completa:

