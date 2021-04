A empresária deu nas vistas com um look no mínimo inusitado.

Sendo uma das pessoas mais seguidas no Instagram - contando com mais de 215 milhões de seguidores nesta plataforma social -, Kim Kardashian não perde a oportunidade de mostrar aos fãs os seus visuais, que normalmente primam pela excentricidade. É o caso daquele de que lhe falamos agora. Trata-se de um vestido cujo design deixou os fãs divididos, uma vez que poderá ser igualmente um conjunto de biquíni. Veja com os seus próprios olhos e partilhe connosco a sua opinião sobre esta indumentária. Leia Também: Kim Kardashian sensualiza com vestido atrevido e deixa 'indireta'