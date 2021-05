Billie Lourd surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a partilha de um carinhoso momento passado junto do filho, Kingston Fisher Lourd Rydell, que nasceu no ano passado.

Esta terça-feira, 4 de maio, celebra-se o Dia de Star Wars e Billie decidiu ficar em casa com o menino, de sete meses, a ver a falecida mãe, Carrie Fisher, no papel de Princesa Leia.

O fãs rapidamente recorreram à caixa de comentários para reagir a tal momento ternurento.

