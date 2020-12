Billie Eilish decidiu responder às críticas que diariamente recebe por causa do seu cabelo verde.

Nas stories da sua conta de Instagram, a jovem artista fez um pequeno vídeo no qual refere:

"Vão-se lixar. Parem de gozar comigo, meu Deus! Estou a fazer um álbum para vocês! Não o vou lançar se continuarem a gozar com o meu cabelo. Calem-se".

A estrela ainda revelou que, de facto, planeia mudar a cor do cabelo, mas que está à espera que o seu documentário - 'The World's a Little Blurry' seja lançado em fevereiro na Apple TV.

Agora resta esperar para ver qual será o próximo visual de Eilish...

