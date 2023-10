O final de tarde desta terça-feira, dia 3 de outubro, foi de grande felicidade - e alívio - para dois dos concorrentes do 'Big Brother'.

Cristina Ferreira conduziu mais uma emissão especial do 'Diário', na qual revelou que Vina Ribeiro e Paulo Sousa eram, até esse preciso momento, os dois participantes menos votados do grupo de nomeados.

Assim sendo, estão os dois a salvo da expulsão do próximo domingo, com Ossman Idrisse, Zé Pedro Rocha e Palmira Rodrigues a continuarem em risco de saírem do jogo.

