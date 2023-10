É o 'fim da linha' de Rogério Parrot no 'Big Brother'. O jovem concorrente de 26 anos estava nomeado com André Lopes, Iasmim Lira e Joana Sobral, mas acabou mesmo por ser a escolha dos portugueses para abandonar a 'casa mais vigiada do país'.

Na reta final da gala, Rogério e Iasmin ficaram como os mais votados, mas na altura de revelar qual deles seria o expulso soube-se que o participante lisboeta reuniu 62%, contra os 38% da colega de Sintra.

Na caixa de comentários da publicação feita pela produção do programa, destaca-se a surpresa de muitos espectadores que esperavam outro desfecho.

Ora veja:

Vale lembrar que, no início da gala, também Dulce Pinto foi expulsa.