Esta segunda-feira, 10 de fevereiro, foram conhecidos os nomeados para a eliminação no programa 'Secret Story - Desafio Final'. Ossman Idrisse foi um dos concorrentes escolhidos e a sua família parece não ter gostado desse resultado.

Os concorrentes Inês Morais, Miguel Vicente e Vânia Sá já estavam nomeados, pois foram os concorrentes mais votados. Contudo, para alimentar a competição, a TVI quis colocar mais um concorrente no leque dos possíveis eliminados.

Essa decisão ficou nas mãos de Bruno de Carvalho, que teve de escolher entre Joana Diniz e Ossman Idrisse. O segundo acabou por ser o selecionado.

Entretanto, a família do concorrente fez questão de mostrar o seu desagrado, partilhando uma publicação sobre o ocorrido. Na mesma, pode ler-se: "Bruno 'desempata' entre Joana e Ossman, que ridículo. Gostem ou não do jogo do Ossman, isto não faz qualquer sentido. Querem tirar o Ossman à força toda… mas não seja por isso. Esta semana não votamos nele e ele sairá".

E ainda se dirigiram diretamente à TVI: "Produção da TVI, não precisam de arranjar mais soluções. Iremos apelar para que não seja salvo".

Leia Também: "Acho que o Ossman sentiu muito medo que eu o desmascarasse"