Horas depois de ter sido expulsa do 'Secret Story - Desafio Final', Margarida Castro conversou com os jornalistas sobre as polémicas que envolveram a sua participação no reality show da TVI.

A jovem comentou a suposta traição que envolve o início de namoro com Panelo, confessou ter ficado satisfeita por abandonar o jogo e ainda nos contou como conheceu Ossman Idrisse fora dos programas da TVI.

Margarida explicou que trabalhou com o também concorrente de 'Secret Story - Desafio Final' na empresa de Ossman, relacionada com produção de eventos. Precisamente por terem trabalho juntos, a jovem acredita que o participante não está a ser verdadeiro no jogo.

Ainda dentro da casa mais vigiada do país, Margarida referiu conhecer Ossman, mas este fez questão de se desvincular e assegurar que tiveram apenas uma relação profissional.

"Acho que o Ossman sentiu muito medo que eu o desmascarasse", apontou.

"Realmente, eu e o Osman não tínhamos uma relação de amizade, as únicas vezes em que estive com ele foi em contexto de trabalho. Ele fez questão de frisar isso, que eu não o conhecia realmente porque tinha sido em contexto de trabalho. Acho que quando conhecemos a pessoa em contexto de trabalho, conhecemos um bocadinho a pessoa. Na verdade, o 'Desafio Final' acaba por ser um trabalho, estamos ali em trabalho. Ele quis desvincular-se disso pelo medo de ser desmascarado", explicou, acusando Ossman de "estar a tentar ser o politicamente correto".

"Ele está a tentar fazer uma limpeza de imagem e, pelos vistos, está a correr bem, porque as teams apoiam", referiu ainda a ex-concorrente, que acabou por abandonar o jogo estando nomeada em conjunto com Ossman e Miguel Vicente.

Leia Também: Namoro de Margarida e Panelo começou com traição? "Tenho a dizer que..."