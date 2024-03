Apesar de as expulsões da casa do 'Big Brother' acontecerem nas galas de domingo, esta semana foi diferente e houve um concorrente expulso já esta quinta-feira.

Nomeados estavam André, Ana Barbosa, Érica e Hélder, uma vez que Bruno Savate, que também estava nomeado, foi salvo pelo público na terça-feira.

Com 16% das votações, Hélder é o concorrente expulso e abandona esta quinta-feira a 'casa mais vigiada do país'.

A salvo ficaram Érica, com 17% dos votos, Ana Barbosa, com 30% e André, com 37%.

Esta sexta-feira é novamente noite de nomeações e a próxima gala decorre na segunda-feira, dia 11.

