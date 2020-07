Noélia tem vivido dias difíceis na casa do 'Big Brother', marcados por algumas desavenças com os colegas, nomeadamente com Sónia, que acabou por desistir do jogo no passado domingo, dia 28.

No entanto, a empresária, de 33 anos, tenta encontrar energia para se manter ativa na experiência e esta sexta-feira foi apanhada num divertido momento.

Sozinha na sala, deixou-se levar pela música e não precisou da companhia dos colegas para mostrar os seus dotes de dança.

Veja o momento aqui.

