Michel foi quem o público decidiu expulsar da casa do 'Big Brother' dois meses depois do arranque da edição. O concorrente - que lutou pela sua estadia juntamente com Joana, Sofia e Pedro - abandonou a experiência com 33% dos votos, deixando o restante grupo a gritar por si no interior da mansão da Ericeira.

Seguiu-se a grande surpresa da noite: Zena foi novamente nomeada líder da semana. Depois de ter enfrentado dias difíceis neste papel, quis o destino que voltasse a dar provas das suas capacidades.

Quando o desafio tudo fazia crer que seria Jéssica Fernandes a nomeada desta semana, eis que a "lei do reverso" ditou que a madeirense abraçasse de novo a posição de liderança.

E numa gala de emoções fortes - na qual os concorrentes chegaram, inclusive, a ser brindados com mensagens bombásticas de outras cinco ex-colegas -, saíram nomeados Joana, Andreia, Pedro e Carlos.

Rui Pedro estava inicialmente nomeado, mas foi salvo pelo público e Zena escolheu diretamente Andreia para enfrentar o voto dos telespectadores.

