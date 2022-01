O clima de tensão voltou a instalar-se na casa do 'Big Brother Famosos'. Esta terça-feira foi dia de festa na casa mais vigiada do país, mas nem todos quiseram celebrar.

Bruno de Carvalho recusou comparecer na festa da semana e a sua ausência acabou por motivar uma discussão com Liliana Almeida.

A cantora foi até ao quarto para perceber o porquê de o antigo dirigente do Sporting ter tomado esta decisão.

"Não me apetece estar na festa. Não tem a ver com estar cansado, é porque não quero isto. Quero paz contigo, não quero isto", explicou Bruno. "Mas tu ao fazeres isto é que não tens paz comigo", retorquiu Liliana, visivelmente zangada.

Incomodado com as palavras da cantora, Bruno agarrou-lhe no braço e afirmou: "Não faças cenas".

"Lá fora tens a imagem super tranquila, baby, eu é que sou cruel. Não te preocupes com isso. Fuck you", atirou, por fim, Liliana virando as costas em seguida ao colega de casa.

Reveja aqui as polémicas imagens.

Leia Também: Nuno Homem de Sá expõe falha da produção de 'Big Brother Famosos'