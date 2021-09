Esta terça-feira, dia 21, foi dia de dilema no 'Big Brother 2021'. João, o líder da semana, teve de tomar uma difícil decisão.

Em troca de cinco mil euros para o prémio final do programa, os participantes ficariam sem acesso aos quartos durante 48 horas e cinco seriam obrigados a dormir no jardim. João teria ainda de mentir aos colegas e dizer que o dilema estava relacionado com uma vantagem a que teria acesso na próxima gala.

O concorrente disse 'sim' ao desafio, mesmo sem a hipótese de contar aos companheiros que afinal o sacrifício de grupo estava relacionado com o prémio final.

