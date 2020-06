Na passada noite, Jessica revelou-se chateada com o facto de, segundo o seu entendimento, Cláudio Ramos ter tomado o partido de Teresa depois de uma discussão entre as duas. A conversar com Pedro Alves e Sónia, a concorrente abordou o assunto.

"Fiquei chateada. O Cláudio disse que a Teresa tinha razão. Desde quando é que um apresentador dá razão a alguém. Um apresentador não dá a própria opinião", afirmou.

