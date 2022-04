Quem são os concorrentes favoritos do público e os mais odiados dentro do 'Big Brother Famosos'? A sondagem da semana feita no Instagram oficial do reality show já foi divulgada e os números são claros.

Bruna Gomes, Daniel Kenedy e Vanessa Silva continuam a os três favoritos. Seguem-se Bernardo Sousa e Marco Costa.

Nos quatro últimos lugares, ou seja entre os menos gostados, estão os quatro concorrentes em risco de expulsão no domingo: Marie, Miguel Azevedo, Nuno Graciano e, como o mais odiado, Fernando Semedo. Será o chef de cozinha a abandonar o programa este sábado?

Recorde-se que esta semana a gala do 'Big Brother Famosos' acontece ao sábado, com direito a expulsão. No domingo há nova gala e um outro concorrente vai deixar a casa mais vigiada do país.

Leia Também: Manuel Luís Goucha confirma nova edição de 'Big Brother Desafio Final'