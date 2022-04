Manuel Luís Goucha recebeu esta sexta-feira no seu programa das tardes da TVI Nuno Homem de Sá. O ator apresentou a namorada na televisão, falou sobre a sua vida amorosa e ainda revelou se estaria disposto a entrar no novo reality show da TVI.

Em direto, Goucha confirmou as notícias que dão conta de que irá realizar-se uma nova edição de 'Big Brother Desafio Final'.

"Agora vamos lá saber: vai começar um 'Desafio Final'. Não sei se estás convidado, se vais entrar. Depois do 'Big Brother Famosos', vai continuar uma outra competição, um outro desafio com outros concorrentes. Já me podes acrescentar alguma coisa em primeira mão?", quis saber Goucha.

Nuno Homem de Sá não descartou a hipótese de entrar, mas também não confirmou a sua presença no programa. O ator diz estar agora focado em viver o namoro com Frederica Lima.

A nova edição de 'Big Brother Desafio Final', recorde-se, deve começar logo após o fim de 'Big Brother Famosos'.

Leia Também: Nuno Homem de Sá conheceu a namorada online e apaixonou-se antes de a ver