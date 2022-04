Nuno Homem de Sá e Frederica Lima foram convidados de Manuel Luís Goucha na tarde desta sexta-feira, na TVI, para falarem publicamente pelo romance que estão a viver.

Desde o início da conversa que o ator, de 60 anos, se mostrou radiante com a cara metade, tendo inclusive adiantado que gostava de ter filhos com Frederica.

"Estivemos 12 dias a achar que íamos ser pais, mas depois foi falso alarme", revelou, adiantando que o desejo de terem um filho em comum aumenta cada vez mais.

O namoro começou online, depois do ator abandonar a casa do 'Big Brother Famosos', em janeiro. "Enviei-lhe uma mensagem pelo Instagram, a dar-lhe os parabéns pela participação dele, à qual ele respondeu", relatou Frederica.

"A conversa ficou interessante" e tornou-se cada vez mais intimista, levando o ator a afirmar, numa entrevista com Manuel Luís Goucha, que estava apaixonado ainda antes de ver a atual namorada pessoalmente.

O tão aguardado encontro deu-se num café em Loures, depois de o ator sair dos estúdios da TVI, e foi o momento da despedida, em que se abraçaram, que ditou o início do romance.

Apesar de recente, o namoro está cada vez mais sólido. Já foram apresentados às famílias um do outro e estão de olhos postos no futuro, nomeadamente no desejo de serem pais.

Nuno Homem de Sá, note-se, é já pai de Marco, de 32 anos, Joana, de 19, e Sofia, de 11.

