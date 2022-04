Nuno Homem de Sá está de novo apaixonado e quis assumir o romance nas redes sociais.

No último domingo, o ator, de 60 anos, publicou a primeira fotografia com a namorada, Frederica Lima, e na legenda declarou-se: "O amor da minha vida. Sou teu, para sempre".

A publicação despertou a curiosidade dos internautas e levou a namorada do artista a manifestar-se numa publicação que foi depois partilhada por Nuno Homem de Sá.

"Não devo nada a ninguém. Vivo a minha vida tranquila, amo os meus, faço o que gosto, estou apaixonada por um Homem incrível, estamos super felizes e é isso que me importa. Não chateamos ninguém e não nos metemos na vida de ninguém. Eu e o Nuno estamos mais felizes do que nunca. Eu amo o Nuno, ele é uma pessoa incrível, super meigo, super dedicado, super apaixonado, verdadeiro, íntegro, leal, um pai babado com imenso jeito para crianças, tem um amor enorme pelos filhos e eles por ele. Viemos para ficar e temos tudo para sermos muito felizes, como aliás, já somos", escreveu Frederica Lima.

Para já, Frederica mantém a conta de Instagram privada e deixou uma mensagem na biografia da rede social na qual frisou que não quer tornar-se numa figura pública: "Conta privada. Vida privada. Não sou figura pública nem pretendo ser. Não inventem que não vale a pena".

Leia Também: Goucha para Nuno Homem de Sá: "Não estarás a ser muito duro com o Bruno?"