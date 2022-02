Nuno Homem de Sá foi convidado no programa das tardes da TVI, juntamente com Laura Galvão e Hugo Tabaco, para comentar os últimos dias do 'Big Brother Famosos' e dar conta das suas previsões para a grande final, que acontece este sábado, dia 26.

Ao falar dos participantes com quem esteve em jogo, o ator voltou a manifestar a sua antipatia por Bruno de Carvalho, não o poupando a críticas.

"Não saio dali com ódios. Senti-me enganado? Senti. Aquela primeira semana, o Bruno foi excecional. Quando começou a afunilar para a Lili a coisa começou a descambar. Inclusive quando ele não se queria sentar à mesa com 13 [pessoas] e punha-se de parte, eu ia sentar-me ao pé ele para ele não ficar sozinho. Estava solidário com ele. Na primeira semana, como presidente, ele fez muita coisa pelo grupo, mas depois comecei a perceber que aquilo era só uma campanha", afirmou.

"Era uma campanha de charme. Qualquer sociopata sabe ser charmoso, sedutor", acrescentou.

Perante este comentário, Manuel Luís Goucha interrompeu o ator para o questionar se "não estaria a ser muito duro com o Bruno". "Não estou a dizer que seja", respondeu o ator às gargalhadas.

Sem ficar por aqui, criticou o convite que foi feito a Bruno de Carvalho para integrar o leque de concorrentes. "O que vou dizer pode ser duro, mas não importa. Quando uma pessoa vem para um programa destes lavar a imagem, tem de ter muito cuidado com o que está a fazer porque senão vai-se prejudicar ainda mais, que foi o que aconteceu. É uma pena. Acho que estes programas não deviam servir para ninguém ir para lá limpar a imagem. Se isso dá canal? Dá. Dá audiências. Mas a que custo?", atirou.

Goucha, por sua vez, frisou que nas primeiras semanas "o país estava rendido" ao ex-presidente do Sporting e que o próprio apresentador "via [o programa] diariamente por causa de Bruno de Carvalho".

