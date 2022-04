Marie foi a concorrente expulsa da casa do 'Big Brother Famosos' na noite deste sábado, na primeira de duas galas que marcam este fim de semana.

A jovem foi uma das concorrentes mais populares desta edição, mas não conseguiu assegurar o seu lugar na final, tendo abandonado a casa já na última fase do jogo com 73% dos votos.

"Ter entrado no Big Brother foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Vou guardar para sempre no meu coração", disse na chegada aos estúdios da Venda do Pinheiro.

As portas da casa mais vigiada do país vão voltar a abrir-se para uma nova expulsão. Miguel Azevedo, Nuno Graciano e Bruna estão nomeados e em risco e abandonar o jogo já esta noite.

Leia Também: 'Big Brother Famosos'. Quem são os mais odiados e em risco de expulsão?