A última gala serviu para expor várias frases ditas pelos concorrentes ao longo da semana nas costas dos colegas. Diogo Marques foi um dos visados, tendo sido mostradas imagens onde surge a elogiar Miguel Vicente e, logo depois, a criticá-lo.

Na conta de Instagram do concorrente, gerida pela família do mesmo, foi partilhado um pequeno comunicado onde são deixadas algumas críticas à produção do programa.

Neste texto, os apoiantes de Diogo afirmam que houve omissão propositada de imagens que "queimariam" Miguel em relação à discussão com Catarina.

Na nota lê-se ainda que Diogo "já entendeu muito bem o que se está a passar" e que "não compactua com injustiças". Os familiares do concorrente garantem ainda que há "falta de imparcialidade" por parte da produção.



© Instagram/Diogo Marques

