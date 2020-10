Decorreu mais uma gala do programa 'Big Brother - A Revolução', da TVI, uma emissão cheia de emoções fortes. Este domingo, 25 de outubro, foi Jéssica Antunes a escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país, com 56% dos votos, deixando Rui Pedro em 'choque'.

Mas este não foi o único momento alto do programa. Depois dos comportamentos violentos que mostraram durante a semana, Carina e Jéssica Fernandes foram penalizadas: ambas ficaram automaticamente nomeadas para a próxima semana.

Às concorrentes juntaram-se ainda Andreia, Renato, Rui, Sofia e Pedro, que também estão em risco de sair no próximo domingo, dia 1 de novembro.

