O clima voltou a ficar tenso na manhã desta sexta-feira dentro da casa do 'Big Brother - A Revolução'. No seguimento de uma discussão onde Carina acusava Pedro de ser desarrumado e ter falta de limpeza com as suas coisas, os dois acabaram por protagonizar uma acesa troca de palavras.

A jovem, de 21 anos, começou por recusar falar mais com o companheiro de casa alegando que este se recusou falar com ela anteriormente e apenas o queria fazer ali por estarem já mais pessoas na cozinha. Exaltada, Carina chegou a acusar Pedro de ser "mal-educado".

"Espero que as pessoas votem massivamente em ti para saíres no domingo, para tu aprenderes. Porque acho que só vais aprender quando saíres", atirou Pedro, irritado com a colega.

Como seria de esperar, estas palavras provocaram em Carina uma reação explosiva que a levou a ameaçar o colega e depois dar um pontapé numa das cadeiras da casa.

"Se eu sair agradeço aos portugueses, porque se eu não sair vou-te partir a boca", disse a jovem.

Reveja aqui as imagens.

