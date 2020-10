Depois de Carina ter sido confrontada pelas atitudes agressivas dentro da casa do 'Big Brother', gerou-se um novo momento de tensão, desta vez entre a jovem portuense e Andreia.

Enquanto conversava com a líder, Sofia, sobre a disposição das camas, Carina ouviu Andreia comentar com Joana e André o tema da conversa, e dirigiu-se à bailarina: "Mas queres o quê? Achas mesmo que quero bater-te. Se quiser bater-te, bato. Só que não me apetece".

Estas palavras levaram Andreia, por sua vez, a subir o tom de voz: "Para de cavar a própria cova. És uma criança mal-educada e mimada. Não tenho medo nenhum de ti. Cresce e aparece".

"Pareces a minha mãe, manipuladora. É por isso que não gosto de ti como não gosto dela", afirmou Carina, virando de seguida as costas rumo ao exterior da casa.

