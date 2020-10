Na noite desta quarta-feira, dia 21, Jéssica F. e Renato deram vida a uma acesa discussão, aparentemente, motivada por ciúmes do antigo jogador de andebol.

O momento levou à exaltação dos ânimos e a fadista chegou mesmo a partir algumas garrafas no exterior, sendo que uma delas quase acertou em Michel, que prontamente se desviou.

O momento está a gerar burburinho no Twitter, com vários internautas a considerar que a atitude foi grave e deve ser sancionada com uma nomeação direta.

O momento pode ser visto aqui.

