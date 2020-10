Luís Franco Bastos usou nos últimos dias o seu tempo de antena na RFM para lançar uma piada sobre os nomes dados a Depressões Metereológicas. Uma piada onde acabou por referir-se, aparentemente, a Soraia Moreira - vencedora do 'Big Brother 2020'.

"Nós só temos uma regra: as Depressões têm de ter nome de atrizes de cinema intelectual falhadas: Bárbara, Palete, que é para nunca nos esquecermos de andar deprimidas, basta imaginar a carreira que nunca tivemos", começou por referir. "Por isso é que não há uma Depressão Soraia. A Soraia mama alguém no Big Brother e tem a carreira feita", atirou em seguida.

Perante estas palavras, Soraia resolveu usar as suas redes sociais para se mostrar desagradada com o tipo de humor utilizado pelo animador de rádio.

"Vocês sabem que eu não gosto de me pronunciar sobre todos os assuntos. Acho que nem todos os assuntos merecem a minha atenção, mas o que se passou hoje em relação ao Luís Franco Bastos na RFM é algo que eu não quero deixar passar. Estamos em pleno século XXI e não há necessidade destas piadas machistas e sexistas. Não me ofendeu só a mim mas a todas as mulheres, acho que isto é completamente ridículo. Sinceramente, estou muito desiludida", referiu Soraia, deixando clara a sua opinião.

