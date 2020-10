Após o momento de tensão vivido no Especial do programa 'Big Brother - A Revolução' desta terça-feira, dia 20, o clima continuou tenso dentro da casa mais vigiada do país.

Terminado o direto, Rui mostrou-se indignado com o facto de a produção ter passado imagens onde alegadamente este combinava com os rapazes nomear apenas raparigas. Revoltado com uma acusação que considera injusta, o concorrente de Oliveira do Hospital gritou com a voz do 'Big Brother' e pouco depois ficou lavado em lágrimas.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: Instalada a confusão no Big Brother! Lágrimas, revolta e menos 2 nomeadas