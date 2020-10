A edição especial do programa 'Big Brother - A Revolução' que esta terça-feira foi para o ar teve em direto momentos de grande tensão.

Rapazes desmascarados? Jéssica F. em lágrimas

Os concorrentes foram confrontados com imagens que davam conta de que os rapazes teriam combinado nomear todas as raparigas da casa - algo que acabou mesmo por acontecer no passado domingo, sendo que apenas Sofia, eleita líder, conseguiu escapar.

Perante as imagens, todos os rapazes negam a combinação e alegam apenas ter falado sobre a eleição do líder. Rui Pedro, acusado de ter incitado esta combinação, mostrou-se bastante desagradado e afirmou mesmo que estaria a ser "pisado" pela produção.

Jéssica Fernandes ficou em lágrimas ao ver as imagens que davam conta da combinação, mas ainda assim defendeu os colegas e disse que não acreditava que estes estivessem a referir-se a nomeações.

Duas concorrentes salvas

Com ou sem combinação por parte dos rapazes, certo é que no domingo foram seis as raparigas a ficar nomeadas: Andreia, Carina, Jéssica Fernandes, Jéssica Antunes, Joana e Zena.

Andreia foi a primeira concorrente salva pelos portugueses na noite desta terça-feira. Uma decisão que acabou por gerar polémica e levar Carina a interromper a ligação em direto para acusar a professora de dança de dizer que os colegas lhe fazem bullying e que foi por isso que os portugueses a salvaram.

Jéssica Fernandes foi, por fim, a segunda concorrente salva pelo público.

Em risco de sair no domingo estão agora Carina, Jéssica Antunes, Zena e Joana.

O privilégio de Joana

Eleita pelo público como a concorrente mais corajosa, Joana teve de enfrentar um dilema onde era confortada com a possibilidade de ter um privilégio caso aceitasse enfrentar uma consequência. Dando provas de toda a sua coragem, a concorrente de Cascais disse 'sim' e recebeu a oportunidade de na gala do próximo domingo salvar um dos concorrentes nomeados. Quanto à consequência, Joana reduziu para metade o orçamento semanal para as compras da casa.

