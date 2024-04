Esta noite foi de nomeações na casa do 'Big Brother'. Sérgio, com nomeação direta, e Daniela Ventura, escolhida pelo líder, já estavam nomeados desde a gala de domingo.

Ao início do especial desta noite, Cláudio Ramos informou que Catarina Miranda, com sete votos, e André Silva, com cinco, também já estavam nomeados.

Empatados em número de votos encontravam-se João, Catarina Ribeiro e Jacques. Destes, apenas um podia 'escapar' da nomeação e, por decisão do líder, Daniel, João e a Catarina Ribeiro defrontaram-se numa prova, da qual João saiu vencedor, ficando assim livre das nomeações esta semana.

Contas feitas, há seis nomeados na 'casa mais vigiada do país'. Sérgio, Daniela Ventura, Catarina Miranda, André, Catarina Ribeiro e Jacques lutam para permanecer no programa e um deles abandonará a casa já na gala do próximo domingo.

