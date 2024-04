Se há pessoa que tem mexido com a casa do 'Big Brother 2024' desde o início tem sido Catarina Miranda. A concorrente tem dividido opiniões. Se por um lado há quem goste do seu jogo intenso, por outro, há quem a critique pela sua abordagem.

Tendo isto em conta, a equipa de Catarina no Instagram emitiu um comunicado na sua página em jeito de aviso.

"Começamos este COMUNICADO para agradecer a toda a #teamcroqueta por todo o apoio que temos vindo a receber desde do primeiro dia!

Mais, informamos que a partir de agora todos os autores de comentários que contêm juízos de valor, insultos e ofensas seja à Catarina ou ao seu núcleo de pessoas mais próximas nomeadamente família serão imediatamente bloqueados!

Não vamos permitir mais este tipo de comportamento! O 'Big Brother' é um jogo onde é vivido pelos os concorrentes que nele participam.

Todos os concorrentes têm os seus grupos de apoiantes e haverá sempre em qualquer reality show pessoas que apreciam o comportamento e a prestação do concorrente ou não. Mas deverá ser com respeito e educação que devemos de exprimir as nossas opiniões!

Não podemos NUNCA esquecer que quem decide participar num programa é o próprio concorrente e não os amigos e principalmente a família que inevitavelmente acaba por sentir o peso das palavras!

Continuamos na luta".

Ora veja:

