Sem dúvida que um dos momentos mais emocionantes da gala do 'Big Brother' deste domingo de Páscoa, 31 de março, foi protagonizado por Daniela Ventura.

A concorrente angolana, de 24 anos, contou a sua história na 'Curva da Vida', na qual fez duras confissões.

Daniela, que nunca conheceu o pai, revelou que sempre se sentiu colocada de parte na família, sobretudo depois da mãe iniciar um relacionamento com um homem que tinha outro filho.

Entretanto, quando tinha nove anos, a mãe adoeceu e acabou por morrer. A concorrente não foi ao funeral, uma vez que a avó guardou segredo do que se tinha passado, algo que até hoje não conseguiu perdoar.

Com o crescimento começou a ficar parecida com a mãe e a ser tratada de maneira diferente. "A partir daqui fechei-me completamente e comecei a beber. Era a raiva e o rancor de me negarem e eu sempre me mantive calada", sublinha.

Aos 19 anos, Daniela recebeu a proposta de se casar com um homem a troco de dinheiro. Com isto partiu para Londres, longe de imaginar que por lá viveria os piores momentos da sua vida.

Depois de ter sido expulsa do quarto em que vivia com essa pessoa, acordou dividir um lugar com outro homem que conheceu. Ao terem uma conversa mais íntima, em que acabou por lhe revelar que era virgem, Daniela foi forçada a ter relações sexuais.

"Ou tu fazes, ou te vais embora. Já me tinha acontecido tanta coisa na minha vida que meti na cabeça que 'tu consegues e que vais superar'. Chegou ao ponto em que eu já não sabia se me doía mais o corpo ou a alma. Senti-me tão suja", recorda, lavada em lágrimas.

Já em Portugal, uma vez que acabou por regressar, Daniela perdeu a esperança no futuro. "Tive uma overdose de comprimidos. Estava mesmo sozinha e sentia que no estado em que eu estava não valia a pena. Fui ao quarto, o meu avô estava a dormir e dei-lhe um beijinho", relata, notando que a avó encontrou-a inconsciente, tendo sido hospitalizada.

A grande mudança aconteceu em 2022, quando no TikTok foi apresentada à religião islâmica. Daniela decidiu converter-se e, desde então, a sua vida teve um novo "começo".

Veja aqui o momento.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535