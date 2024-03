Durante a última semana decorreu diariamente na TVI o 'Big Brother - A Escolha', apresentado por Maria Botelho Moniz, no qual diariamente dois candidatos se foram 'defrontando' com o objetivo de conseguirem um lugar na 'casa mais vigiada do país'.

Após escolhidos os cinco candidatos - Ilona, Alex, Rita, Andreia e Arthur - o grupo juntou-se novamente este sábado, dia 23 de março.

Destes cinco, apenas dois teriam lugar na próxima edição do 'Big Brother', que começa já este domingo. Ilona e Alex foram os candidatos escolhidos.

Leia Também: 'Big Brother'. Eis os cinco candidatos a concorrentes