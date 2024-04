Na 'casa mais vigiada do país' esta terça-feira um dos cinco nomeados ficou a salvo e não correrá o risco de sair na próxima gala.

Fábio, Gabriel, Gil, Carolina e Arthur compunham o lote de nomeados desta semana, mas com 47% dos votos do público, Carolina ficou a salvo e não correrá o risco de sair no próximo domingo.

Em risco de ver o seu percurso na casa terminar já no final da semana continuam Fábio, Gabriel, Gil e Arthur.

