Noélia Pereira posou ao lado da mãe, ambas de calças e sutiã, e falou sobre o peso que a progenitora perdeu.

"A minha mãe perdeu 63 quilos, há 10 anos que se mantém magra. Não pratica exercício físico e não fez qualquer tipo de cirurgia reconstrutiva", começou por dizer.

"É uma mulher que toda a vida trabalhou no campo, cuidou de um filho com imensos problemas (trissomia 21, problemas de coração, tinha 90% de incapacidade) durante 21 anos, assistiu o marido ter quatro enfartes e acartou com tudo o que isso implicou", partilhou.

"Ela não tem redes sociais, só irá ler se eu mostrar, portanto, pensem antes de escrever porque eu vou ler e dói muito ver denegrir uma mulher real e com princípios! Mãe e filha", escreveu, por fim, a ex-concorrente do 'Big Brother'.

