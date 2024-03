Em fevereiro, Noélia Pereira estava longe de imaginar a polémica na qual o seu nome se via envolvido. Na altura, ainda era concorrente do 'Big Brother - Desafio Final', só tendo ficado a par da situação quando saiu do reality show.

Numa entrevista que deu esta quarta-feira, 20 de março, a Manuel Luís Goucha, a empresária - dona de mercearias - negou as acusações de ter agredido uma funcionária grávida.

"Foi uma notícia que me deixou chocadíssima, mesmo" começou por referir, explicando que a notícia teve origem num comentário que alguém fez no Facebook.

"Essa pessoa difamou-me muito, disse que eu agredi uma funcionária minha grávida e que, entretanto, ela abortou", relata, garantindo que "é tudo mentira".

"Nem posso imaginar que alguém acredite que eu fosse capaz de fazer isso, porque eu não levantou a mão a ninguém, não sou agressiva e nunca fui", diz ainda.

Noélia lamenta ainda que as declarações que fez no reality show relativas a uma antiga funcionária tenham sido "deturpadas". "O que eu disse no programa é que tive uma funcionária que despedi sem justa causa, despedi de 'boca' e ela não achou aquilo por bem e foi ao Tribunal do Trabalho".

A empresária acabou por perder o processo e teve de pagar uma indemnização, algo que fez logo no prazo estabelecido pela justiça. A mesma refere que esta funcionária não estava grávida.

