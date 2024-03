Nuno Homem de Sá está novamente solteiro. O namoro com Nádia Lopes chegou ao fim e depois de vários rumores, eis que a atriz veio a público confirmar a informação.

"Vim [para Viseu] para estar ao pé da minha avó, porque ela não está em condições de fazer nada e o meu pai biológico também não está bem. Fui ceguinha. Apaixonei-me por alguém, apaixonei-me a sério. Espero que essa paixão passe em breve, porque magoa. Espero mesmo que passe em breve", começou por dizer Nádia, visivelmente emocionada.

De seguida, a artista explicou o que aconteceu: "Decidi terminar com tudo porque havia muita coisa que já não estava a resultar. Cada um de nós tem os seus problemas. Ele tem os problemas dele, eu tenho os meus. Ele tem problemas que tem de resolver, porque, infelizmente, a minha saúde já estava a ficar outra vez debilitada graças a nada daquilo que eu estou habituada, aos media, às revistas cor-de-rosa, etc... e também, sem querer falar muito sobre isso, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas afetou-me muito todos os dias, o facto de o assunto ser sempre o mesmo, que acho que toda a gente consegue adivinhar o que é".

Referindo-se a Frederica Lima, a ex-namorada de Nuno Homem de Sá, Vânia referiu que a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' conseguiu destabilizar a relação, o que era a sua intenção: "Conseguiu aquilo que queria. Posso dizer que eu era muito feliz na minha relação, penso que éramos os dois muito felizes. Existe ainda muito amor, existe ainda muito carinho, mas infelizmente já não existem objetivos. É muito difícil entrarmos numa relação quando estamos tão calejados da outra. Por muito que queiramos - e queremos - dar mesmo valor e estar mesmo lá, às vezes nem damos conta que não estamos, que não ouvimos a pessoa quando ela está a falar".

"Quando dás por ti, sentes-te vazia, sentes-te na m****. Mas também sentes que já estavas cansada de ser comparada, já estavas cansada dos media, já estavas cansada de ser conhecida porque namoras com um ator e não conhecida porque és uma atriz e já fizeste coisas importantes. Estava cansada, estava a ver as coisas a irem para um patamar muito difícil em que eu teria de desistir de trabalhos que eu gosto de fazer devido à imagem de ator que ele tem. Coisa que eu não faria, porque eu amo a arte que faço mesmo que pague mal ou pague bem, mas eu amo-a. Era só para esclarecer que está tudo bem, está cada um na sua vida", disse depois Nádia.

Por fim, a atriz refere que é irónico que o namoro tenha terminado quando os dois estavam prestes a completar três meses de relação, garantindo que não voltará a falar sobre esta tema.

Ouça as declarações na galeria.

