Nuno Homem de Sá celebrou publicamente os dois meses de namoro com Nádia Lopes com uma publicação no Instagram.

Ao publicar uma fotografia de ambos, escreveu: "Dois meses!!! Parabéns amor, bem-vinda à nossa vida".

Após a partilha, Nádia Lopes reagiu: "Dois meses/dois anos/dois dias/duas horas... Às vezes parece que passou tanto tempo e não passou tempo nenhum, volto sempre ao dia um todos os dias. Amor sabe a pouco para definir o que sinto por ti. Obrigada, meu príncipe, continuas a ser o meu melhor abraço, fica sempre comigo".

Leia Também: Nuno Homem de Sá reage com indignação a queixa de violência doméstica