Depois de ter participado no ‘Big Brother 2020’, Sónia Jesus aceitou o desafio para entrar de novo na casa mais vigiada do país, e manteve-se em jogo até ao último sábado, 13 de março.

A concorrente foi a escolhida pelos portugueses para abandonar o programa e falou sobre esta experiência com os jornalistas, esta terça-feira, 16 de março, depois de ter estado à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no ‘Dois às 10’.

Sobre a participação na edição do ‘BB 2020’ e nesta última, a concorrente do Norte começou por explicar que desta vez estava mentalizada que “ia para um jogo e que a vida real é cá fora”.

“As minhas amizades são cá fora... Fui para lá ganhar dinheiro. Levei aquilo como um trabalho”, acrescentou, destacando que “da primeira vez entrou com a cabeça e o coração cá fora”.

“Foi mais difícil no BB2020 porque não estava estável emocionalmente, e quando isso acontece não conseguimos estar bem, sofremos demasiado. Nesta edição levei aquilo na boa, era como se estivesse emigrada”, disse.

No entanto, desta vez também acabou por se 'chatear' com pessoas com quem tem uma amizade fora do programa. “Isso faz parte, na vida real também nos chateamos. Quando temos amigos não podemos só dizer-lhes tudo de bom. Quando achamos alguma coisa errada dizemos, principalmente aos amigos. Se for outra pessoa qualquer até podemos ignorar, mas quando somos amigos acabamos por nos chatear. Mas aquilo é um jogo, a vida real é cá fora”, salientou.

Sónia Jesus sente que desta vez jogou mais. “Sim, sem dúvida. Apesar de ser muito espontânea, de não ter nada estudado, a cada atribuição, a cada cadeira quente, a cada opinião, eu sabia o que estava a fazer. Agora, ninguém ali dentro joga 24 horas por dia, mas há momentos cruciais para se jogar, nomeadamente as cadeiras quentes”, explicou.

Aos olhos da concorrente, “nada correu mal”. “Sinto-me uma vencedora, não correu nada mal. Acho que saí na altura que tinha de sair. Já estava a ficar cansada, já ia entrar novamente naquele ritmo das saudades... Acho que o público esta semana viu que eu já estava a dizer coisas da boca para fora, que já estava a ficar um pouco cansada, e votaram em mim. Saí com uma percentagem mínima, mas votaram mais na Jéssica porque, se calhar, ela está mais positiva, mais fresquinha. E, se calhar, as pessoas querem mais isso nestas duas últimas semanas”, notou.

Sónia não sente que ‘morreu na praia’, pelo contrário. “Eu renasci das cinzas quando saí daquela casa. Morrer na praia é chegar à final e ficar em 5.º ou em 4.º. Agora não”, respondeu.

Em relação a ter lutado pelo ‘lugar’ contra uma concorrente que entrou muito mais tarde no jogo, Jéssica Fernandes, Sónia realça que sabe que a colega “está lá porque foi convidada”. “Nenhum concorrente que entrou a seguir foi pedir para entrar, se lá estão é porque têm o mérito, por isso é o que tem de ser”, acrescentou.

Ainda assim, não deixa de admitir que não concorda com a entrada de concorrentes no decorrer do programa. “Claro que não, mas disse isso lá dentro. Mas eles não têm culpa e o programa em si também não, é a dinâmica. Em todos os reality shows de desafios isto aconteceu, entravam uns e saíam outros. Fiquei mais revoltada com a data [do final do programa] porque era para ser até 14 de fevereiro. No entanto, também nos aumentaram o prémio e deram-nos outros incentivos… Não tenho nada a apontar, gostei muito, trataram-me super bem. Apesar de ter tido chatices, saí de cabeça erguida e de coração cheio. Estou muito feliz”, frisou.

Precisamente em relação ao facto de o programa ter aumentado o tempo de participação, Sónia afirmou também que “ninguém estava lá obrigado” e que “ninguém os prendeu lá dentro”.

Questionada sobre se foi para o ‘Big Brother – Duplo Impacto’ para limpar a imagem que deixou na edição anterior, a concorrente respondeu: “Não limpei imagem nenhuma porque eu fui aquilo que sou. Simplesmente no ‘BB 2020’ não tive oportunidade - devido ao meu estado emocional - de mostrar um lado melhor de mim, mais controlado. Acho que aqui surgiu uma oportunidade de eu estar bem emocionalmente, daí conseguir mostrar outro lado de mim. Não limpei imagem nenhuma porque gosto muito da minha imagem. Saí do ‘BB 2020’ e estava orgulhosa de mim à mesma. E tive muitas pessoas que me adoravam tal e qual como sou, mesmo eu mostrando apenas o meu lado menos positivo”.

Sónia gostava que Bruno Savate ganhasse o ‘Big Brother – Duplo Impacto’ e está a torcer para que seja esse o desfecho desta edição. “É o melhor jogador que está lá dentro, é boa pessoa, tem tudo para ganhar este programa. Se não ganhar, aí acho que vai ser uma injustiça porque desde o dia 3 [de janeiro] que ele criou bastante conteúdo, jogou bastante com todos os concorrentes”, destacou.

Em relação aos últimos envolvimentos de Bruno com Edmar e Joana, Sónia acredita que o colega apenas está a “divertir-se” e não sente que o mesmo esteja a fazer “alguma coisa de mal”.

Recorde-se que Bruno tem estado cada vez mais próximo de Edmar e continua afastado de Joana, com quem viveu momentos mais íntimos no programa.

“Acho que ele está a divertir-se. O Edmar transmite energias positivas ao Bruno e é o que ele precisa. Ele já é finalista, então não vai estar para se chatear. Se não está tão bem com a Joana, é normal não estar tão próximo dela”, explicou.

Sobre o afastamento de Bruno e Joana, Sónia afirma que os concorrentes “gostam um do outro, nutrem um carinho e respeito um pelo outro e têm cumplicidade”. “Gostam de pessoas distintas, logo aí já vai criar intrigas”, acrescentou, referindo-se à amizade de Joana com Sofia e à amizade de Bruno com Noélia.

“Acredito que quando chegarem cá fora pelo menos uma amizade bonita vão ter, mais só eles é que podem dizer”, realçou.

A vida fora do jogo e o casamento

Agora que está fora da casa mais vigiada do país, Sónia Jesus aproveitou para matar as saudades do companheiro, Vítor Soares, tendo estado constantemente a falar com as filhas através de videochamadas. Sobre as meninas, acrescentou: “Estão ótimas. Vou a correr para os braços delas hoje”.

“O meu Vitó [companheiro] está ótimo, a minha família também está bem, estão todos orgulhosos de mim”, continuou.

E o casamento? A concorrente conta que a cerimónia deverá acontecer no próximo ano, uma vez que não quer dar o nó de máscara ou ter os convidados de máscara, por causa da pandemia. Sónia assegura que já tem quinta e vestido de noiva, só lhe falta mesmo marcar a data, que poderá até ser no dia que vai completar 12 anos de relação, a 5 de julho de 2022.

E será que voltaria a entrar noutra edição do reality show? “Agora já, já não, preciso de me recuperar. Mas, se calhar daqui por uns aninhos entrava. Gostava de entrar nesta experiência com o meu Vitó, ou ele entrar e eu cá fora. Gostava que ele tivesse a oportunidade de viver a experiência. Mas não é para já, pelo menos um ou dois aninhos de descanso tenho de ter”, disse.

