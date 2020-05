O programa 'Big Brother' sofreu uma nova reviravolta esta quarta-feira. Depois de Pedro Soá ter sido expulso na tarde de ontem, hoje decorreu uma nova emissão especial do formato: agora para salvar um dos nomeados em risco de expulsão no domingo.

Entre os nomeados, escolhidos no passado domingo pelos concorrentes, estavam Noélia, Ana Catharina, Teresa, Diogo e Renato. Sendo que o público decidiu salvar já esta quarta-feira, dia 27, o carismático Diogo. Este foi até ao momento o menos votado para expulsão, conquistando apenas 8% dos votos.

Recorde-se em risco de expulsão está ainda Sónia. Por ter quebrado as regras do programa, a feirante foi nomeada e a sua continuidade no 'Big Brother' está agora nas mãos dos portugueses.

