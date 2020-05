Daniel Monteiro esteve no centro da polémica na gala do último domingo quando em discussão com a concorrente Ana Catharina lhe disse que esperava que quando esta precisasse da ajuda dos bombeiros essa ajuda não lhe fosse prestada. Tudo, porque o participante do 'Big Brother' diz defender a causa dos bombeiros portugueses e foi acusado pela colega de não defender qualquer causa com interesse.

A frase, como seria de esperar, gerou polémica e levou mesmo a que os Bombeiros de Valongo fizessem um comunicado público onde referem que não se identificam com as palavras de Daniel.

Agora, foi a vez de a mesma corporação de bombeiros enviar uma mensagem ao concorrente.

“Mais calma! Sempre pronto a ajudar todos”, lia-se num avião que sobrevoou esta quarta-feira, dia 27, a casa mais vigiada do país.

"Pessoal, obrigado pela mensagem. Vocês já sabem como é que eu sou. Não consigo calar-me em relação aquilo que acho que é injusto, por isso eu falo, mas se realmente vocês acham que estou a falar demais e que me estou a prejudicar por causa disso, vou controlar-me mais um bocadinho. Mas eu sou assim, pessoal", reagiu Daniel Monteiro ao ler a mensagem dos amigos.

