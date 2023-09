O 'Big Brother' entrou hoje numa nova fase do jogo. Todos os concorrentes que estavam no anexo deixaram esta pequena divisão na tarde desta quinta-feira, dia 28 de setembro, por ordem do Big.

O momento aconteceu durante a emissão do 'Diário', conduzido por Cristina Ferreira, e logo de seguida todos os participantes do reality show juntaram-se na sala principal, pela primeira vez.

Abaixo pode ver o vídeo que mostra como tudo aconteceu.

Leia Também: 'Big Brother'. Jéssica recebe avião com críticas. "A máscara caiu"