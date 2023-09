Jéssica Galhofas não pertence ao leque de concorrentes do 'Big Brother' que reúnem consensualidade junto do público. Por isso, as críticas não param de chegar.

Desta vez, a participante da Costa da Caparica foi confrontada com uma avião com uma mensagem que lhe foi endereçada e que está longe de ser boa de se ler.

"Jéssica acabou o filme! A máscara caiu. Portugal vê. Desilusão. TT [Twitter]", dizia a faixa que o avião que sobrevoou a casa transportava.

Veja aqui este momento.

