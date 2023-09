A última gala do 'Big Brother' foi intensa e durante os bastidores houve momentos que merecem ser vistos.

Por isso mesmo, a emissão desta segunda-feira do 'Última Hora' será especial e nela vamos poder ver tudo o que aconteceu enquanto a gala decorria.

Jéssica Galhofas, por exemplo, chegou mesmo a perder a paciência e a ameaçar agredir quem a acusasse de jogar com os sentimentos de outros colegas.

"Não quero conversa para não me passar a sério. Há de vir a primeira pessoa que diga que eu jogo com os sentimentos dos outros. Há de vir! Rebento-lhe as trombas todas", atirou Jéssica, indignada.

Ora veja:

Leia Também: 'Big Brother'. Família de Ossman critica palavras de Flávio Furtado