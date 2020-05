"O reality tem a capacidade enorme de levantar ódio e paixões". Foi desta forma que Cláudio Ramos iniciou um longo texto sobre Sónia, a mais recente concorrente do 'Big Brother' envolvida numa polémica. Em causa está o facto do seu companheiro de longa data ter, na tarde de segunda-feira, dia 25, invadido a casa e ter conseguido comunicar com a mulher.

Na noite de ontem, horas após o sucedido e depois de um direto intenso em que a concorrente acusou a produção de manipulação, o apresentador fez uso do seu blog, 'Eu, Cláudio', para escrever uma carta aberta.

"Eu não posso, não quero nem devo tomar partido por nenhum concorrente. (...) Quando hoje dei de caras com a Sónia emocionalmente frágil com vontade de abandonar o jogo e fora de si porque está de facto com saudades da família, porque a noite de ontem não foi boa para ela enquanto ‘jogadora’ e porque este é um jogo difícil, percebi exactamente o que sentia. Eu sei que aquilo é difícil. Mas eu também sei o que é um programa de televisão. Um programa de televisão tem regras e por isso quando são quebradas é preciso que isso se entenda", começou por referir.

E continuou, frisando que a postura de colocar em causa a veracidade do programa o deixa particularmente irritado: "Nunca apreciei concorrentes que participam nestes formatos e quando alguma coisa não corre a seu favor argumentam que a produção faz isto, que alguém fez aquilo, que se manipulam imagens, que se constroem histórias… Não é verdade".

Palavras que pretendem esclarecer a acusação que Sónia fez ao programa e na qual afirma que ao longo da semana vários concorrentes receberam gritos do exterior e não foram punidos. No entanto, Cláudio tira a limpo que houve diferenças entre a sua situação e a dos restantes concorrentes.

"Apesar da Sónia dizer que durante a semana ‘isto aconteceu com outras pessoas’ não é verdade. É mentira! Uma coisa é ouvir outra é interagir", sublinhou.

Por fim, e depois de expressar que pretende conversar com a concorrente futuramente, Cláudio Ramos deixou claro que este é o impacto de um programa que é realizado consoante a realidade, a chamada 'novela da vida real'.

"Na vida como no jogo, nem tudo é como queremos que seja. A Sónia – e os companheiros da casa – tem acesso a psicólogos que acompanham os concorrentes, entrou de livre vontade e sairá de livre vontade quando decidir de verdade sair. Tudo o resto, e até que isso aconteça, ela sabe tanto como nós, que está a fazer televisão", rematou.

