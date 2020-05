Nuno Santos usou esta segunda-feira as suas redes sociais para comentar a mais recente polémica que envolve o programa 'Big Brother', da TVI.

Em causa está o facto de a participante Sónia ter em direto acusado a produção do reality show de "manipulação" por ter sido castigada, com uma nomeação direta, depois de ter comunicado com o seu marido que a visitou no exterior da casa.

Com o assunto a ganhar importância nas redes sociais, onde as opiniões se dividirem entre os que consideraram justo o castigo e os que apoiam a decisão da feirante, Nuno Santos decidiu reagir à polémica.

"A concorrente Sónia infringiu hoje as regras do programa ao estabelecer contacto com uma pessoa no exterior. Sónia não foi a causadora da situação, mas deveria - conhecendo as normas - ter evitado esse contacto. O Big Brother é um programa de televisão. Tem regras e penalizações. Aplicámos a penalizarão proporcional ao acontecimento. A mais adequada. Os espectadores ditarão agora se a concorrente deve sair ou ficar. Tudo o resto - entre 'manipulações' a elaboradas teorias da conspiração (num simples programa de televisão!! - é apenas risível", esclareceu o diretor de programas do canal.

Na sua mensagem, Nuno Santos deu ainda destaque ao facto de, pela primeira vez desde a estreia, o programa 'Big Brother' ter liderado as audiências de domingo.

"Este domingo o 'Big Brother' foi líder no seu horário de transmissão, com 25,3% de share, assumindo a liderança incontestável na faixa etária até aos 54 anos. A terceira Gala da casa mais famosa de Portugal foi vista em média por 1 milhão e 40 mil espectadores. Obrigado aos nossos espectadores e anunciantes e parabéns à equipa", escreveu.

