Sem dúvida que um dos momentos mais marcantes de Catarina como concorrente do 'Big Brother - A Revolução' foi quando a esta revelou que tinha sido vítima de violação aos 12 anos. Depois de ter saído da casa, na manhã desta segunda-feira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV'.

"Faz muita confusão às pessoas eu ter guardado para mim durante tanto tempo. Foi muito complicado para mim, mas acabei por guardá-lo num sítio cá dentro para tentar não me lembrar", lamenta.

"Senti um grande alívio por ter contado. Eu não tenho de ter vergonha de contar isto para o mundo, porque eu não tenho culpa nenhuma", evidencia.

Entretanto, Catarina confirmou que ela e os pais pretendem avançar com um processo judicial, de forma a punir o responsável. Ainda assim, este é um cenário que não se poderá verificar, conforme a própria notou. "Não sei até que ponto é que isso pode acontecer, porque foi há muito tempo e não tenho as provas necessárias".

Por fim, Catarina apelou a todas as pessoas que passaram pelo mesmo para que não se calem e que denunciem os casos.

Leia Também: 'Big Brother': Catarina revela que foi vítima de violação aos 12 anos