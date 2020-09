Catarina, concorrente do 'Big Brother - A Revolução', decidiu abrir o coração para os colegas da casa e falar sobre o momento mais dramático da sua vida. Visivelmente emocionada, esta confessou que foi abusada sexualmente na infância.

"É um assunto que é importante ser falado. Vou-vos falar de um caso de uma menina de 12 anos que passou por uma violação. Essa menina fui eu. Guardei este segredo durante muitos anos. Só contei à minha família, à minha mãe e irmã, o meu pai não sabe porque não faço ideia de como ele iria reagir", começa por referir.

"Contei apenas há dois anos porque senti que estava na altura, que não poderia guardar mais no coração. Não sei porque não falei mais cedo, se foi por medo, era uma criança. Ninguém merece passar por uma coisa destas, muito menos uma criança que não sabe lidar com estas situações", lamenta.

Apoiando-se na sua experiência, Catarina apelou a todas as pessoas que estejam a passar pelo mesmo a contarem a verdade de maneira a que o responsável seja punido a tempo.

No mesmo sentido, apelou à importância das pessoas mais próximas estarem atentas aos sinais. No seu caso, por exemplo, o único sinal que demonstrou foi ter deixado os amigos de infância para trás quando se mudou do Pinhal Novo para Lisboa.

